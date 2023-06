Bragantino de Caixinha arrasa o Flamengo e Luís Castro firme na frente do Brasileirão

Os dois treinadores portugueses venceram na ronda 11 do campeonato brasileiro, assim como Armando Evangelista.

O Red Bull Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, recebeu e goleou por 4-0 o Flamengo em jogo da ronda 11 do Brasileirão, enquanto o Botafogo, de Luís Castro, venceu fora de portas e está firme na liderança da prova.

A estrondosa vitória do Bragantino começou a ser desenhada ao minuto 40, quando Eduardo Santos abriu o marcador. Mosquera, com golos aos 49' e 81', bisou num encontro que teve também Alerrandro (76') na lista de marcadores.

O resultado deixa o Bragantino no nono lugar, com 17 pontos, menos dois do que o Flamengo, quarto colocado.

Já o Botafogo venceu em casa do Cuiabá, de António Oliveira, com um golo de Soares aos 60', de grande penalidade. Lidera com 27 pontos e tem cinco de vantagem para o Palmeiras de Abel Ferreira.

Destaque ainda para o triunfo do Goiás, por um golo sem resposta, na deslocação ao terreno do Vasco da Gama. A equipa de Armando Evangelista agarrou a vitória com um golo de Morelli (73') e está no 17.º lugar, com 11 pontos.