Botafogo reage às notícias sobre a saída do treinador Luís Castro

Clube brasileiro garante que não recebeu qualquer informação sobre a saída do português rumo ao Al Nassr.

Luís Castro está a cumprir as últimas horas enquanto treinador do Botafogo. Segundo informou o portal "Goal" esta quinta-feira, o treinador português aceitou a proposta dos sauditas do Al Nassr. O JOGO validou esta informação junto de fonte próxima do processo, existindo neste momento cerca de 99 por cento de hipóteses da movimentação ser efetivada até amanhã, sexta-feira. Algo que o Botafogo garante desconhecer.

"Com relação às notícias que estão sendo veiculadas na imprensa referente ao técnico Luis Castro, o Botafogo informa que o treinador possui contrato ativo até março de 2024. O clube não recebeu qualquer comunicado de saída por parte do técnico ou qualquer documento de outra agremiação até ao momento", informou o clube brasileiro.

"O Glorioso terá uma partida importante nesta quinta-feira (29), contra o Magallanes, para a Taça Sul-Americana. Vale a classificação no primeiro lugar do grupo para a próxima fase e é especial para Joel Carli, que terá uma noite de despedidas. Todos estão totalmente focados na partida de logo mais", escreveu ainda.

Segundo o Globoesporte, o clube onde joga Cristiano Ronaldo ofereceu ao treinador seis milhões de euros por época, livres de impostos, além de uma mansão avaliada em 2,5 milhões de euros, que ficará para ele se cumprir o contrato com o clube saudita. O projeto desportivo, além do financeiro, atrai igualmente o técnico.

O Botafogo, recorde-se, é líder isolado do Brasileirão, com 30 pontos em 12 jornadas, mais sete do que o Grémio, segundo classificado.