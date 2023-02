Botafogo perde, Luís Castro discute com adversário e explica: "Não havia necessidade..."

Treinador português "pegou-se" com o treinador do Vasco da Gama, Maurício Barbieri.

O Botafogo de Luís Castro perdeu por 2-0 no terreno do Vasco da Gama, numa partida em que jogou a segunda parte com menos dois jogadores (Adyelson e Rafael foram virão cartão vermelho direto no primeiro tempo) e na qual teve de substituir o central Philipe Sampaio, que caiu desamparado no chão, sendo levado de ambulância para o hospital, também ainda durante a primeira parte.

O treinador português desentendeu-se com o técnico adversário, Maurício Barbieri, durante um contra-ataque do Vasco, e, após a partida, explicou a discussão.

"Ao longo do jogo, com muito respeito, podemos ter discussões. Uma discussão não é sinal de desrespeito. Só não estamos de acordo com alguma coisa. Discuti até com os auxiliares, e confirmei: não houve falta nenhuma. Não foi por isso que o Botafogo perdeu. O Vasco teve o domínio de jogo por várias circunstâncias, que não interessa falar aqui. Discuti com ele porque marcou uma falta que o árbitro não viu porque não existiu, a do Victor Sá. No final, também tive uma. Gosto de falar a olhar nos olhos e não olharam nos meus, achei uma falta de respeito", começou por dizer na sala de Imprensa.

"Com o Barbieri, num momento em que ele estava a pedir para o jogo andar mais, e eu percebi que ele estava a pedir para andar mais, eu só lhe disse que, na situação em que eu estava, com nove, e estava 0-0 na altura, que eu não ia pôr a minha equipa a andar mais rápido, porque estava em clara desvantagem em termos numéricos. Depois tive uma segunda abordagem, porque acho que o respeito tem de ser sempre uma palavra de ordem no futebol, e entendi que, naquele momento, com o Vasco a ganhar por 2-0, com o Botafogo com menos dois jogadores e com o Danilo no chão, não havia necessidade do Vasco avançar sobre a nossa baliza, contra oito jogadores, com o resultado 2-0 e à beira do fim do jogo. Só foi isto que se passou, mais nada. Terminou o jogo, terminou a batalha, seguimos em frente e com máximo respeito por todos", concluiu Luís Castro.