Notícia no Brasil: Botafogo pensou antecipar a saída de Luís Castro

Segundo adiantam no Brasil, o clube ficou irritado com o processo e ponderou tirá-lo de cena antes do jogo com o Magallanes evitando, também, o ambiente hostil que se viveu.

Luís Castro só nas próximas horas vai revelar a decisão de sair do Botafogo e rumar ao Al Nassr, após uma reunião que manterá com o dono do clube, John Textor. No entanto, a forma como se deu o processo levou o Botafogo a considerar antecipar a sua saída, não lhe permitindo orientar a equipa na partida da última madrugada, contra o Magallanes, para a Taça Sul-Americana (1-1).

Os adeptos protestaram contra Luís Castro antes da partida e nos bastidores o clube ficou irritado ao saber pela Imprensa que Luís Castro teria aceite a proposta do clube saudita.

O Botafogo emitiu então, ainda antes da partida, um comunicado a dizer que não tinha recebido nenhuma indicação de Luís Castro de que iria deixar o clube.

Foi nesse contexto, e também para evitar clima hostil no estádio para com o técnico português, que o Botafogo pensou em tirá-lo de cena e, em particular, de orientar a equipa à beira do relvado, no banco de suplentes.

A iniciativa não se levou a cabo por receio de penalização jurídica, pois Luís Castro, oficialmente, ainda era (e é) o treinador do Botafogo.