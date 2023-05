Botafogo, orientado por Luís Castro, vence e reforça liderança no Brasileirão

Menos feliz foi Abel Ferreira, que viu o Palmeiras empatar na sétima jornada.

O Botafogo, orientado pelo português Luís Castro, reforçou a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer em casa o Fluminense por 1-0, em encontro da sétima jornada.

Depois do desaire no reduto do Goiás na ronda anterior, o conjunto do Rio de Janeiro somou o sexto triunfo em sete jogos, graças a um golo do argentino Victor Cuesta, aos 75 minutos, assistido pelo ex-portista Tiquinho Soares.

A formação de Luís Castro passou a somar 18 pontos, mais três do que o campeão em título Palmeiras, do também português Abel Ferreira, que se ficou por um nulo no reduto do Santos.

Mais abaixo, o Bragantino, de Pedro Caixinha, subiu ao 10.º lugar, com 10 pontos, ao vencer em casa o Athletico Paranaense por 2-0, com tentos de Eduardo Sasha, aos 17 minutos, e do uruguaio Thiago Borbas, aos 86.

Por seu lado, o Bahia, de Renato Paiva, empatou 1-1 na receção ao Goiás, seguindo em 13.º com sete pontos, após um embate em que liderou apenas seis minutos, dos 26, quando Everaldo marcou, até aos 32, altura em que Bruno Melo restabeleceu a igualdade.