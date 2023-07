Botafogo já apresentou proposta a Bruno Lage, adiantam no Brasil

Clube carioca terá oferecido um contrato até ao final de 2024, com a promessa de o treinador poder "saltar" para o Crystal Palace ou o Lyon, que também são detidos por John Textor.

O Botafogo já terá apresentado uma proposta oficial a Bruno Lage para ser o sucessor de Luís Castro no comando técnico. De acordo com o GloboEsporte e o UOL Esporte, terá sido oferecido um contrato de ano e meio, até ao final da temporada de 2024.

O GloboEsporte adianta ainda que John Textor, dono do Fogão, tenta aliciar o treinador português com a possibilidade de, em caso de sucesso no Botafogo, Bruno Lage poder rumar ao Crystal Palace ou ao Lyon, outros dois clubes que estão "na posse" do empresário norte-americano.

Bruno Lage terá pedido algum tempo para dar uma resposta, segundo a imprensa brasileira.