Abel e Luís Castro não se cumprimentaram no final do Palmeiras-Botafogo

O momento aconteceu depois da vitória do Fogão sobre o Palmeiras, que perdeu pela segunda jornada consecutiva, desta vez em casa.

Logo após o apito final do encontro entre Palmeiras e Botafogo, a transmissão televisiva captou o momento em que Abel Ferreira deixou o relvado sem cumprimentar Luís Castro, que se dirigia em sua direção.

O técnico do Botafogo ainda ficou a assistir enquanto o compatriota regressava aos balneários.

O momento aconteceu depois da vitória do Fogão sobre o Palmeiras, que perdeu pela segunda jornada consecutiva, desta vez em casa.

Antes do jogo, os dois treinadores portugueses cumprimentaram-se.

O desfecho confirmou o bom momento do Botafogo, que é cada vez mais líder e segue agora com sete pontos de avanço do Grémio, que aproveitou a derrota da equipa de Abel Ferreira para subir na classificação.