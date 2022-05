Botafogo de Luís Castro vence Fortaleza com golos nos últimos minutos

O Botafogo subiu ao quarto lugar, com os mesmos 11 pontos do São Paulo, que é terceiro, a um ponto do campeão Atlético Mineiro, que te mais um jogo disputado, e a dois do líder Corinthians, de Vítor Pereira, que pode ser igualado por Santos, que joga no terreno do Goiás.

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, venceu no sábado em casa ao lanterna-vermelha Fortaleza, por 3-1, com dois golos nos últimos minutos do jogo da sexta jornada do campeonato brasileiro.

Aos 14 minutos, Moisés deu vantagem ao Fortaleza, que ficou em inferioridade numérica aos 40, por expulsão de Ceballos. Dois minutos depois, Erison empatou a partida, que só ficaria resolvida nos minutos finais, com tentos de Patrick de Paula, aos 89, e do guarda-redes Marcelo Boeck na própria baliza, aos 90+4.

O Botafogo subiu ao quarto lugar, com os mesmos 11 pontos do São Paulo, que é terceiro, a um ponto do campeão Atlético Mineiro, que te mais um jogo disputado, e a dois do líder Corinthians, de Vítor Pereira, que pode ser igualado por Santos, que joga no terreno do Goiás.

Mais abaixo segue o Flamengo, de Paulo Sousa, no 14.º posto, com seis, depois de ter somado nesta ronda o quarto jogo sem vencer.