Botafogo de Luís Castro regressa às vitórias e foge à zona de aflição

Triunfo por 1-0 em casa do Red Bull Bragantino.

Depois de duas derrotas consecutivas, uma para o campeonato, frente ao Fluminense, e outra em casa do América Mineiro, para a Taça, o Botafogo está de regresso aos bons momentos. A equipa orientada por Luís Castro triunfou no terreno do Red Bull Bragantino, por um golo sem resposta, em jogo da ronda 15 do Brasileirão.

Vinícius Lopes foi o autor do único golo do encontro, também marcado por dois golos anulados ao Red Bull Bragantino.

Este desfecho permite ao Botafogo afastar-se da zona de despromoção, somando agora 21 pontos, no nono lugar. O Red Bull Bragantino é 14.º, com 18, numa prova liderada pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com dois pontos de vantagem para Athletico Paranaense e Atlético Mineiro.