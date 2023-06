Botafogo de Luís Castro reforça liderança do Brasileirão

Equipa liderada pelo treinador português aproveitou desaire do Palmeiras

O Botafogo, de Luís Castro, reforçou na madrugada deste sábado a liderança do Brasileirão, ao triunfar por 1-0 sobre o Cuiabá do também português António Oliveira.

Com um golo de Tiquinho Soares, aos 61 minutos, na conversão de um penálti, o "Fogão" aproveitou assim o desaire do Palmeiras de Abel Ferreira (1-0), frente ao Bahia, alargando para cinco os pontos de vantagem.

Soares chegou ao 20.º golo da temporada (em 29 jogos realizados) e aproxima-se dos melhores números da carreira numa época. Ao serviço do FC Porto, em 2018/19, marcou 22 golos em 41 partidas disputadas.

O Botafogo é então o líder do Brasileirão, com 27 pontos, mais cinco do que o Palmeiras (22) e mais sete do que o Grémio (20).