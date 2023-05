Botafogo, de Luís Castro, empata contra o líder do grupo da Sul-americana

Empate caseiro sem golos, diante da LDU Quito. Gustavo Sauer, Marçal, Danilo, Carlos Eduardo e Tiquinho Soares, que passaram pelo futebol português, foram titulares

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, somou um novo empate na Taça Sul-Americana. A equipa do Rio de Janeiro não foi além de uma igualdade sem golos, diante do LDU Quito.

Com Gustavo Sauer, Marçal, Danilo, Carlos Eduardo e Tiquinho Soares, que passaram pelo futebol português, no onze, a turma de Luís Castro não evitou o segundo empate em três partidas.

A LDU Quito continua no primeiro lugar do grupo, com mais dois pontos em relação ao Botafogo, que é segundo classificado. Para os oitavos, recorde-se, só seguem os oito líderes, enquanto os segundos jogam um play-off contra as formações que descem da Libertadores.