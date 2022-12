Botafogo de Luís Castro com salários em atraso apesar do investimento milionário

O Botafogo, da Série A do Brasil, está com salários em atraso, não tendo ainda liquidado o subsídio de férias, o subsídio de Natal e a maior parte dos prémios que são devidos aos jogadores e elementos da equipa técnica, comandada por Luís Castro. A informação é do portal brasileiro Goal, que relata ainda "dívidas de comissões a empresários".

Não é a primeira vez que o Botafogo enfrenta dificuldades financeiras, mesmo com a chegada ao clube do investidor norte-americano John Textor. No mês passado, o lateral esquerdo Marçal disse numa entrevista que o clube tinha algumas "dívidas pendentes" ao grupo de trabalho.

A forma como tem sido feita a injeção de dinheiro por parte do novo dono do clube, segundo a mesma fonte, tem preocupado o plantel e os funcionários, uma vez que as prometidas mudanças, até do ponto de vista das estruturas de treino e apoio, não são ainda visíveis. O desconforto aumentou com a anunciada compra recente do Lyon por parte de John Textor, por 800 milhões de euros.