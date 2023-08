Botafogo de Bruno Lage acusado de dever dinheiro a jogadores

Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, acusou, esta segunda-feira, a direção do Botafogo de dever salários a jogadores. Clube de Bruno Lage já reagiu e garantiu que contas estão em dia.

O Botafogo de Bruno Lage segue isolado na liderança do campeonato brasileiro - tem onze pontos de vantagem em relação ao Palmeiras de Abel Ferreira - mas há quem garanta que fora dos relvados nem tudo é um mar de rosas no clube brasileiro. Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, acusou, esta segunda-feira, a direção do "fogão" de dever dinheiro a jogadores.

"A direção do Botafogo é uma mentira! Está em primeiro lugar e há muita coisa que as pessoas não falam. O clube tem salários em atraso, pede empréstimos aos bancos e não paga. Só que como está em primeiro lugar, ninguém diz nada", acusou durante o programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta.

Entretanto, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, recorreu às redes sociais para deixar um desmentido, garantindo que as contas estão todas em dia.

"Andrés Sanchez é uma figura conhecida no futebol brasileiro e que tem essa característica peculiar de agir, mas também nunca lhe faltou humildade de reconhecer erros. Sobre salários atrasados e outras inverdades, isso naturalmente não procede. Bom dia a todos", escreveu no Twitter.