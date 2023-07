Garantem que o Botafogo já convenceu a família de Bruno Lage a rumar ao Brasil

Ultrapassado o fator familiar que estava a atrasar o desfecho das negociações, Lage prepara-se para suceder a Luís Castro

Segundo informação do portal UOL, o Botafogo já conseguiu convencer a família de Bruno Lage a mudar-se para o Brasil, ficando a contratação do treinador português a um passo de se concretizar.

John Textor escolheu Lage para suceder a Luís Castro, que rumou ao Al Nassr onde atua Cristiano Ronaldo, e agora a transferência do ex-treinador de Wolves e Benfica está mais próxima.

Lage a esposa Maria foram pais recentemente e uma mudança nesta fase para o Brasil não era o plano familiar, embora as condições apresentadas pelo Botafogo agradassem ao técnico, que chegou a estar, também, próximo do Al Shabab (além de receber ainda um convite do Almería).