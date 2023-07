Botafogo arranca empate tardio na estreia de Bruno Lage no Brasileirão

Líder destacado do campeonato brasileiro chegou a ter dois golos de desvantagem frente ao Santos, mas conseguiu chegar ao empate aos 87 minutos.

O Botafogo, orientado por Bruno Lage, arrancou este domingo um empate tardio na visita ao Santos (2-2), num jogo da 16.ª jornada do Brasileirão que marcou a estreia do treinador português no campeonato.

O líder destacado da prova chegou a lidar com uma desvantagem de dois golos, na sequência de um bis de Marcos Leonardo (24' e 81'), mas a resposta do "Fogão" chegou nos minutos finais, por Tiquinho Soares (84'), antigo avançado do Nacional, V. Guimarães e FC Porto, e Adryelson (87').

Com o empate, o Botafogo continua confortável na liderança isolada do Brasileirão, tendo 40 pontos, mais 11 do que o vice-líder Grémio (29), que ainda vai jogar nesta jornada. Já o Santos segue em 14.º lugar, com 17.

Leia também Ciclismo Vingegaard é entusiasmante na bicicleta, monótono fora dela: "Tinha de anotar as encomendas de linguado e bacalhau" É nas montanhas, e não nos compromissos mediáticos ou nas redes sociais (palco predileto dos ciclistas da sua geração), que o delgado dinamarquês se sente bem, embora só as tenha descoberto tarde, numas férias familiares nos Alpes franceses, durante as quais chegou a aventurar-se no temível Galibier.