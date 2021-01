Bordéus volta a interessar-se por Pedro Ferreira

Médio formado no Sporting representa o Aalborg (Dinamarca) e o clube francês segue-o por indicação do técnico Paulo Sousa

Com formação cumprida no Sporting a partir dos juvenis, Pedro Ferreira está a ser apontado pela Imprensa francesa como alvo do Bordéus. Trata-se do reacender de um interesse relativamente antigo, pois o médio defensivo chegou a ser solicitado pelo treinador Paulo Sousa numa altura em que se destacava ao serviço do Varzim. O posterior despedimento do técnico português fez com que o Bordéus se virasse para outras opções e o jogador acabaria por mudar-se para os dinamarqueses do Aalborg, mas o clube gaulês não o perdeu de vista e estará agora empenhado em contratá-lo.

Eleito pela liga dinamarquesa para o melhor onze de 2020, Pedro Ferreira está recetivo à transferência, mas o Aalborg só está disponível para negociar no fim da época. O antigo companheiro de Luís Maximiano, Rafael Leão e Jovane, entre outros, nos juniores do Sporting terá por isso que aguardar mais alguns meses para dar o salto para a principal liga francesa. Depois de ter alcançado a equipa B dos leões, o centrocampista, atualmente com 23 anos, chegou a representar o Mafra, emprestado pelo clube de Alvalade, em 2018/19, comprometendo-se depois com o Varzim já como jogador livre.