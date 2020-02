Bordéus de Paulo Sousa vence e sobe ao sexto posto da Ligue 1

"Girondinos" bateram o Metz por 2-1.

O Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa, subiu este sábado, provisoriamente, ao sexto lugar da Liga francesa, ao operar a reviravolta e vencer por 2-1 no terreno do Metz, em jogo da 24.ª jornada.

O senegalês Ibrahima Niane colocou o Metz em vantagem, logo aos dois minutos, mas, pouco depois, a equipa da casa ficou reduzida a 10 elementos, por expulsão de Vincent Pajot, aos oito.

No segundo tempo, o croata Toma Basic, aos 51 minutos, e Remi Oudin, aos 84, consumaram a reviravolta do Bordéus, que subiu ao sexto lugar, com 34 pontos, menos um do que o Mónaco, que ascendeu a quinto, depois de também dar a volta no reduto do Amiens e vencer por 2-1.

Sehrou Guirassy abriu o marcador, aos nove minutos, só que os monegascos, com o internacional português Adrien Silva entre os titulares, conseguiram chegar ao triunfo na fase final, com golos de Ben Yedder, aos 85 minutos, e do antigo avançado do Sporting Islam Slimani, aos 90+2.