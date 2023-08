Bomba em Espanha: João Félix pondera rescindir com o Atlético de Madrid

A informação chega do canal La Sexta, que explica que a decisão surgiu após o avançado português ter sido insultado pelos adeptos do Atlético na primeira jornada do campeonato espanhol, em que não saiu do banco.

Assobiado e insultado pelos próprios adeptos na primeira jornada da LaLiga, em que não saiu do banco na vitória do Atlético de Madrid frente ao Granada (3-1), João Félix está a ponderar rescindir contrato com o clube espanhol, que pagou 127 milhões de euros para o contratar ao Benfica no verão de 2019.

A informação é avançada esta quarta-feira pelo canal La Sexta, que refere esses insultos e o facto de a sua saída ainda não se ter concretizado como uma escalada de tensão que poderá culminar com a rescisão entre ambas as partes.

Emprestado na segunda metade da época passada ao Chelsea, João Félix marcou quatro golos em 20 jogos, tendo regressado ao Atlético de Madrid enquanto o seu futuro não é definido.