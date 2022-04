Boas notícias no Valência: Guedes recupera a tempo da final da Taça do Rei

Avançado foi poupado no jogo com o Villarreal

O Valência recebeu esta quinta-feira uma boa notícia, com vista à final da Taça do Rei, na qual defrontará o Bétis. Gonçalo Guedes superou os problemas físicos que o vinham condicionando e poderá ser utilizado no decisivo jogo de sábado.

O avançado português falhou o último jogo da equipa che, diante do Villarreal (derrota por 2-0), devido ao treinador José Bordalás ter optado por preservá-lo. Segundo o jornal Marca, Guedes já treinou sem qualquer limitação nos treinos desta quinta-feira.

Quem também caminha a passos largos para a recuperação a tempo da final é o central Gabriel Paulista, após ter sofrido uma lesão muscular, ainda que a presença do brasileiro na final ainda esteja confirmada.

O Valência disputa a final da Taça do Rei com o Bétis no sábado, às 21h, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.