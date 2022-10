Boas notícias em Paris: Nuno Mendes volta aos treinos no domingo

O PSG informou que o lateral esquerdo está prestes a regressar à competição, depois de se ter lesionado no primeiro jogo com o Benfica (1-1), no Estádio da Luz.

O PSG, adversário do Benfica no grupo H da Liga dos Campeões, anunciou esta quinta-feira que Nuno Mendes está prestes a regressar à competição, sendo previsto que retome os treinos no domingo.

"A lesão no tendão de Nuno Mendes está num caminho positivo, ele deverá regressar aos treinos no domingo", pode ler-se na mais recente atualização do boletim clínico do campeão francês.

Já Danilo Pereira, que se lesionou na primeira parte do PSG-Marselha (1-0), deverá demorar cerca de dez dias a voltar aos treinos.

O PSG visita o reduto do Ajaccio na sexta-feira, às 20h00, numa partida relativa à 12.ª jornada da Ligue 1, liderada pelos parisienses com 29 pontos, mais três do que soma o surpreendente Lorient, segundo classificado (26).