"Boa sorte na prisão! Dás-me 15 mil euros e eu não digo nada": a mensagem que Semedo terá recebido

Segundo a imprensa grega, Rúben Semedo terá recebido uma mensagem anónima pouco antes de ser detido. "Boa sorte na prisão! Dás-me 15 mil euros e eu não digo nada", seria o conteúdo.

A imprensa grega adianta que Rúben Semedo terá recebido uma mensagem pouco tempo antes de ser detido, em que era desejada "boa sorte na prisão" ao central português e em que pediam "15 mil euros" para não falar com a polícia, alegadamente.

"Boa sorte na prisão! Dás-me 15 mil euros e eu não digo nada", seria este o conteúdo da mensagem enviada por um perfil anónimo no Instagram, segundo a News 24/7.

Segundo a publicação, a jovem que acusou Semedo de violação, bem como as outras jovens que participaram na festa, terão passado o dia seguinte a essa noite em casa do futebolista. Depois, ao verem ignoradas as mensagens que enviavam ao português, terão começado a ameaçar com a acusação de violação.

Rúben Semedo foi libertado sob uma fiança de dez mil euros. Não foram verificados indícios de violação nos exames feitos à alegada vítima.