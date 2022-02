Boa notícia para Klopp e Fernando Santos: Diogo Jota sem lesão grave

Segundo a imprensa local, o avançado usa uma bota protetora e poderá estar de volta no fim do mês.

Lesionado na partida com o Inter - foi substituído ao intervalo - o tempo de paragem de Diogo Jota não será prolongado, aparentemente. De acordo com a imprensa inglesa, o avançado português até poderá voltar a competir na final da Taça da Liga, agendada para o dia 27 de fevereiro, frente ao Chelsea.

Jurgen Klopp suspeitou de uma mazela nos ligamentos do tornozelo, mas tudo indica que a lesão de Jota, que ainda terá de fazer mais exames, não seja grave.

A confirmar-se, Jota estará disponível para ajudar a Seleção no play-off de acesso ao Mundial, caso seja chamado por Fernando Santos.

Refira-se que o Liverpool tinha planeado viajar na quarta-feira depois do jogo para Inglaterra, mas o regresso foi adiado devido ao mau tempo, motivo pelo qual Jota foi examinado em Milão e estará a utilizar uma bota protetora, por precaução. No mês passado, Oxlade-Chamberlain passou por uma situação idêntica, mas pôde competir no fim de semana seguinte à lesão sofrida.