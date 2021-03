André Silva apontado ao Barcelona, mas exigência do Frankfurt complica

Dianteiro do Eintracht é dado como hipótese para o Barcelona, mas o valor pedido pode demover um avanço dos culés

O "Bild" coloca André Silva na rota do Barcelona. Com 22 golos marcados em 2020/21, 21 deles na Bundesliga, o português do Eintracht Frankfurt tem-se destacado e está agora a ser aventado como possível reforço para Ronald Koeman em 2021/22.

O que demoverá os catalães é a exigência do Eintracht em receber 40 milhões de euros pelo jogador português, que na quarta-feira alinhou como titular na seleção diante do Azerbaijão.

É nesse sentido que o Barcelona pensa num jogador com características diferentes, mas muito apreciado pelo treinador holandês. Memphis Depay, do Lyon, está em fim de contrato e poderá chegar livre ao Barcelona, ainda que pela Imprensa espanhola seja questionada a insistência no holandês face à quantidade de extremos, dos quais faz parte Trincão, no plantel.

Quanto a André Silva está já certo que será a melhor temporada da carreira até aqui no que toca aos golos. O melhor que o português tinha feito até aqui fora na sua última época de dragão ao peito, na qual marcou 21 golos em 44 jogos.