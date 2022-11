Bicada de Simeone a João Félix? "Tenho jovens que pensam que são Maradona..."

O técnico do Atlético de Madrid recusou ainda que esteja a atravessar um fim de ciclo.

Desde a precoce eliminação das competições europeias, a Imprensa espanhola tem avançado que o ciclo de Diego Simeone ao leme do Atlético de Madrid está a chegar ao fim. No entanto, essa ideia foi recusada pelo técnico esta sexta-feira, em direto para o DirecTV.

"Quando estás tanto tempo identificado com algo, é porque tens paixão. Se não, não o farias. No dia em que isto se apague, vou para outro lado, porque não sei dar metade. Ou é tudo, ou nada. Se me tiver de guiar por um ciclo, no meu quarto ano já me diziam que o ciclo estava terminado", salientou "El Cholo".

Simeone aproveitou também para criticar, sem mencionar nomes, alguns jovens da equipa que "acham que são Maradona", em declarações que parecem ter sido dirigidas a João Félix, cuja falta de minutos tem motivado algumas demonstrações públicas de descontentamento.

"Tenho jovens que jogam há algum tempo na equipa e que acham que são Maradona. Quando não os meto, acontece uma frustração total e depois, quando entram, essa frustração fica no cérebro e impede-os de mostrarem a sua melhor versão", apontou.