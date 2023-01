Beto titular na vitória tardia da Udinese frente à Sampdória

O avançado português ficou em branco, sendo substituído aos 77 minutos.

A Udinese, com Beto a titular, venceu este domingo por 1-0 na visita à Sampdória, em jogo da 19.ª jornada da Serie A.

O avançado português ficou em branco, sendo substituído aos 77 minutos pelo extremo Gerard Deulofeu.

O único golo da partida foi apontado pelo lateral Kingsley Ehizibue, aos 88 minutos, e valeu à Udinese a subida ao sétimo lugar do campeonato italiano, com 28 pontos. Já a Sampdória continua na zona de despromoção (19ª.), com apenas nove.

