Beto não esqueceu Haaland, Lukaku e Lewandowski na apresentação pela Udinese

Avançado português revelou os nomes dos avançados que lhe servem de inspiração.

Beto, avançado contratado pela Udinese ao Portimonense, foi apresentado oficialmente esta terça-feira e, em declarações aos meios do clube italiano, nomeou algumas das referências que tem no futebol atual... e no passado.

"Tenho características que são difíceis de encontrar, porque combino o físico com a velocidade, tenho a certeza que vou conseguir sair-me bem com a ajuda dos meus companheiros. Senti-me desde logo muito confortável, será um bom momento para passarmos juntos. (...) O meu primeiro ídolo foi Eto'o, depois Drogba e, agora, sigo Lukaku, Lewandowski e Haaland, para tentar roubar alguns segredos", começou por referir Beto, não escondendo o entusiasmo pela nova experiência.

"Estou muito entusiasmado por poder jogar com os avançados da Udinese. É verdade que já marquei muitos golos em Portugal, mas é um campeonato muito diferente do italiano, vou precisar de um período de adaptação, que terá de ser muito rápido. Espero poder marcar muitos golos também em Itália e ajudar a equipa", acrescentou Beto.