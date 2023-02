Beto marca mas não evita novo escorregão da Udinese na Serie A

A formação do avançado português não vence há cinco partidas consecutivas no campeonato.

A Udinese somou este domingo o quinto jogo consecutivo sem vencer na Serie A, ao empatar 2-2 na receção ao Spezia, numa partida em que Beto marcou o primeiro golo dos anfitriões.

Após o golo madrugador de Nzola, aos seis minutos, para os visitantes, o avançado português foi quem restituiu o empate aos 22'.

Na segunda parte, Roberto Pereyra assinalou a reviravolta no marcador aos 55', mas o bis de Nzola (72') ditou nova igualdade, que manteve-se até final.

A Udinese segue desta forma na décima posição da Serie A, com 31 pontos, ao passo que o aflito Spezia ocupa o primeiro lugar acima da zona de despromoção (17.º, com 20), com três pontos de vantagem sobre a linha de água.