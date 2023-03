A final da Liga Europa de 2013/14, entre Benfica e Sevilha, foi muito polémica, porque no desempate por grandes penalidades, Beto Pimparel, guarda-redes da equipa espanhola, adiantou-se em relação à linha da baliza nos penáltis. Os andaluzes acabaram por conquistar o troféu. Agora, numa conversa no podcast "4 Cantos do Mundo", o português recordou essa final.

Os penáltis: "Não vou dizer que não dei passos à frente, há imagens... Foi o instinto que tive, dei um ou dois passos, defendi, estão lá os árbitros para avaliar. Vi muitos penáltis defendidos por muitos guarda-redes, inclusivamente do Benfica, em finais da Taça da Liga, com passos à frente."

Ameaças de morte: "Uma coisa é as pessoas ficarem frustradas, tristes, desiludidas, porque o Benfica tinha acabado de perder a segunda final europeia seguida, na época anterior tinha perdido com o Chelsea. Entendo, do fundo do coração, a frustração, mas daí a ameaçarem-me de morte, à minha mãe, aos meus filhos... Isso já vai muito para além do futebol. E isso aconteceu comigo e acontece ainda hoje com treinadores, árbitros, jogadores... É triste."

Beto, de 40 anos, está, atualmente, sem clube, após deixar o HIFK Helsinki, da Finlândia.