Beto impressionou na Serie A e na Itália já se fala numa proposta do Nápoles

Beto festeja com as cores da Udinese

Antigo avançado do Portimonense pode juntar-se a Mário Rui no Nápoles

Beto foi uma aposta bem sucedida da Udinese e pode juntar-se a Mário Rui no Nápoles.

A imprensa italiana não só dá conta do interesse no avançado português de 24 anos, como aponta mesmo para uma proposta de 18 milhões de euros à Udinese pelo antigo jogador do Portimonense.

Beto, na época de estreia na Serie A, anotou 11 golos pela turma de Udine e pode assim mudar-se para um clube com outro estatuto em Itália.