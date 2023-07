Beto expulso em particular da Udinese após dar soco a adversário

Avançado português foi expulso ainda antes do intervalo, depois de ter reagido a uma falta com um murro a Benedict Hollerbach, avançado do Union Berlim.

A Udinese perdeu este sábado por 0-1 frente aos alemães do Union Berlim, num jogo particular de pré-época que ficou marcado pela expulsão do português Beto.

De acordo com a imprensa italiana, ainda antes do intervalo, o avançado reagiu furiosamente a uma falta, dando um murro a Benedict Hollerbach, avançado do conjunto alemão, num momento que gerou muita confusão em campo e levou à amostragem do cartão vermelho direto.

Quanto ao resultado, o único golo da partida surgiu aos 73 minutos, por intermédio de Jérôme Roussillon.