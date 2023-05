Beto está em alta na Udinese: proposta de 25 milhões em cima da mesa

Avançado português, ex-Portimonense, é alvo do campeão Nápoles.

Beto está a ter uma aventura de sucesso no futebol italiano e pode mesmo protagonizar uma transferência de relevo no próximo mercado de verão. Segundo informa a Sky Sport, o avançado português é alvo do Nápoles, já consagrado campeão, tendo em vista uma possível saída de Osimhen, nesta altura um dos mais cotados avançados no futebol europeu.

De acordo com a informação, o emblema napolitano já terá colocado em cima da mesa uma proposta de 25 milhões de euros, ainda assim insuficiente perante as exigências da Udinese, que pretende os 35 da cláusula de rescisão.

Beto, 25 anos, chegou à Serie A na última temporada, depois de contratado ao Portimonense. Apontou 22 golos em 59 jogos.