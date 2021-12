Avançado ex-Portimonense marcou no empate da Udinese com o Milan.

Imparável no seu ano de estreia no futebol italiano, Beto apontou ontem, sábado, o seu sétimo golo na Serie A no empate da Udinese frente ao Milan (1-1). O avançado cedido pelo Portimonense ao emblema bianconero inaugurou o marcador aos 17", na sequência de um contra-ataque: o português foi lançado em velocidade e perdeu o primeiro duelo com Maignan, mas, na recarga, atirou a contar com um míssil de pé esquerdo.

No final do encontro, Gabriele Cioffi - treinador que dirige interinamente a Udinese após a saída de Luca Gotti - deixou rasgados elogios ao avançado português, de 23 anos. "Beto é um grande avançado, tal como Deulofeu. Tem um potencial enorme e a equipa tem de jogar para ele", afirmou.

A Udinese conseguiu segurar a vantagem até aos 90"+2", quando Ibrahimovic, num remate acrobático, salvou um ponto para o ainda líder do campeonato, que pode ser hoje ultrapassado no topo caso o rival Inter vença o Cagliari.

Veja o golo de Beto ao Milan: