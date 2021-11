Beto volta a marcar e dá um pontapé certeiro na crise da Udinese

Avançado (ex-Portimonense) desbloqueou um empate a dois e tem, agora, quase uma mão cheia de golos em época de estreia no principal campeonato italiano

Titular pela décima vez consecutiva na Serie A, Beto pôs fim, este domingo, a uma complicada fase de oito jogos sem vencer da Udinese, ao desbloquear um empate a dois golos frente ao Sassuolo, apontando o terceiro golo do duelo em Udine.

Corria o minuto 51 quando o ponta-de-lança bateu Consigli e estabeleceu o resultado final, consumando a segunda reviravolta no mesmo. Previamente, Fratessi (28') colocou o Sassuolo a vencer (2-1), após Berardi (15') anular a vantagem dada por Deulofeu (8'). Porém, Fratessi (39' p.b.) facilitou a tarefa rival, concretizada por Beto.

Uma das mãos do avançado, contratado no passado verão ao Portimonense (Liga Bwin), está quase cheia. O português, de 23 anos, contabiliza, com o tiro certeiro na 12.ª jornada da Serie A, quatro golos nos últimos seis jogos na competição.

O avançado foi, assim, decisivo para devolver os sorrisos à formação e aos adeptos de Udine, sem se ver desde a terceira jornada. De lá para cá, sofreu quatro derrotas - três das quais consecutivas - e outros tantos empates seguidos.