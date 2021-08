Bétis rejeitou proposta de treinador português por William Carvalho

De acordo com o jornal Marca, o emblema espanhol recusou oferta do Fulham de Marco Silva.

Depois de ser associado ao Norwich, William Carvalho parece ter mais um clube interessado em Inglaterra. Trata-se do Fulham de Marco Silva.

De acordo com o jornal Marca, o emblema inglês terá mesmo entrado em contacto com os espanhóis na tentativa de contratar o médio português, por empréstimo com cláusula de compra obrigatória no caso de o Fulham garantir a subida à Premier League, principal escalão do futebol inglês.

No entanto, de acordo com as mesmas informações, o Bétis terá recusado a proposta, cujas condições não agradam.

William termina o contrato que o liga ao Bétis em 2023.