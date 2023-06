Bétis empurra William Carvalho para a porta de saída

Internacional português renovou com o clube espanhol em 2022 e não contempla, para já, uma mudança para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Numa altura em que a imprensa saudita já dá uma saída de William Carvalho para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, como fechada, O JOGO sabe que apesar de terem existido contactos entre ambas as partes, a mudança não faz parte, para já, dos planos do internacional português do Bétis.

Há cinco temporadas no clube espanhol, com quem renovou contrato até 2026 no ano passado, William está feliz e não contempla uma transferência, ao contrário do Bétis, que procura empurrar o jogador para outras paragens.

Foi nesse sentido que surgiu uma conversa com o Al Nassr, da qual não surgiram até ao momento mais desenvolvimentos.

Em 2022/23, William Carvalho registou quatro golos e duas assistências em 43 jogos pelo Bétis.