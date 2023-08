Bernardo Silva como "prioridade absoluta" e até falam em promessa de Guardiola

Barcelona está em campo para garantir o jogador do Manchester City, refere a imprensa espanhola.

A intenção do Manchester City é manter Bernardo Silva no plantel, mas a cobiça em torno do internacional português não diminui. Em Barcelona não dão o médio como perdido e o jornal Mundo Desportivo destaca esta quinta-feira que o jogador é "prioridade absoluta", após consumada a saída de Ousmane Dembélé para o PSG.

A publicação salienta que a operação está em marcha, com Deco, diretor desportivo do emblema catalão, já em campo. O Barcelona tenta agora encontrar a melhor forma de convencer o campeão europeu em título, sendo que Bernardo, conforme refere, veria com bons olhos uma aventura em Camp Nou. Mais: garantem que Pep Guardiola prometeu ao ex-Benfica abrir-lhe a porta de saída perante uma oferta forte em cima da mesa.

Bernardo Silva, 28 anos, tem contrato com os citizens até 2025. Na última época fez sete golos em 55 jogos.