Bernardo Silva: "Tenho tido a sorte de as bolas baterem no poste e entrarem"

Orgulhoso pelos elogios de Pep Guardiola, sobretudo pelo que este representa no mundo do futebol, Bernardo Silva, em exclusivo a O JOGO, não se entusiasma em demasia com a veia goleadora que tem revelado.

Descontraído, Bernardo Silva não dá muita importância aos registos e recordes que vai conseguindo, preferindo destacar sempre a qualidade da equipa onde joga há quase cinco temporadas.

Como reage um jogador quando alguém como o Guardiola diz publicamente que é o melhor da Premier League?

- A responsabilidade é sempre grande quando se joga num clube como o Manchester City. É um orgulho, sobretudo vindo de uma pessoa que representa tanto para o mundo do futebol. Demonstra que estou a fazer bem o meu trabalho. É bom sinal.

Mas há algum segredo para estar há tanto tempo a jogar num nível tão elevado - foram três anos na Ligue 1 ao serviço do Mónaco e esta é a 5.ª temporada no Manchester City?

- Tem corrido bem. Ainda sou jovem, tenho 27 anos e tenho a felicidade de ter estado e estar em grandes clubes, que lutam sempre por coisas importantes. No Mónaco, consegui chegar uma vez aos quartos de final e outra à meia-final da Champions. Na minha última época lá, consegui ganhar um campeonato francês, que não é nada fácil pois existe o Paris Saint-Germain. No City, ganhei tudo menos a Champions, que é a competição que me falta. Mas temos sido uma equipa que tem alcançado muito sucesso. Claro que tenho tido a sorte de estar enquadrado em ambientes bons, em equipas boas, de ter à minha volta pessoas que me ajudam imenso. Depois, há a outra parte que é o meu trabalho diário para tentar manter a consistência e um nível alto porque o mais importante não é chegar a um patamar alto, mas conseguirmos mantermo-nos nesse patamar porque nestas equipas o nível competitivo é elevado, os jogadores são muito bons em todas as posições.

O que mudou no seu posicionamento em campo para estar a marcar agora tantos golos. Tornou-se num falso nove?

- É verdade que tenho marcado mais golos do que é normal, mas estamos no início... Sinceramente, não sei.

Mas houve alguma alteração a nível tático?

- Não. Sou o mesmo jogador do ano passado. A nível exibicional acho que estou muito perto do meu nível da última época. Tenho tido a sorte de as bolas surgirem nas minhas zonas de ação. Tenho tido a sorte de as bolas em vez de baterem no poste e saírem, baterem no poste e entrarem. No futebol acontece muito isto: os jogadores terem um registo semelhante em várias épocas e a diferença fazer-se com a bola que entra e a que não entra. Como disse, em termos exibicionais os números são muito parecidos com os do ano passado, mas é verdade que com os golos as pessoas falam um bocadinho mais.

Introduz o factor sorte na equação, mas não será bem assim...

- No ano passado joguei praticamente toda a época na posição em que estou a jogar este ano. Portanto, às vezes, sou médio-centro-direito ou médio-centro-esquerdo ou ainda falso avançado. A grande diferença do ano passado para este talvez tenha sido o facto de não ter participado em tantos jogos no início da época passada e isso tira algum ritmo para o resto da temporada.