Bernardo Silva: "Somos vermelho e branco em Portugal e azul e branco em Inglaterra"

ENTREVISTA >> Bernardo Silva é o protagonista de uma entrevista extensa na edição de 26 de dezembro d'O JOGO

Como é ter Rúben Dias e João Cancelo na mesma equipa. É continuar a ver tudo a vermelho e branco?

- Em Portugal sim, mas aqui em Inglaterra não. Aqui é mais azul... Somos os três vermelho e branco em Portugal e azul e branco em Inglaterra. Joguei com o Cancelo sete anos na formação do Benfica, dos 12 aos 19. Cheguei a treinar com o Rúben algumas vezes, mas ele é três anos mais novo. Mas lembro-me muito bem dele naquela altura. É sempre bom estar com eles.

Médio dos Citizens fala da relação com os colegas e amigos Rúben Dias e João Cancelo

Aliás, vivi uma situação semelhante quando cheguei ao Mónaco. Nessa altura, numa fase inicial, tive a sorte de encontrar o João Moutinho e o Ricardo Carvalho que me ajudaram muito na adaptação ao clube, pois era a minha primeira experiência fora de Portugal. Só tinha jogado no Benfica até então e ter apanhado o João e o Ricardo ajudou-me muito. Há dias em que estás mais rabugento e ter pessoas que nos conhecem bem a ajudar a passar esses momentos mais chatos ajuda. É ótimo ter o Rúben e o Cancelo aqui no City todos os dias.

Quando se joga em Inglaterra, no melhor campeonato do Mundo, num dos melhores clubes do Mundo já não se pensa em ir para outro lugar. Concorda?

-Depende. Neste momento acho que é o melhor campeonato do Mundo, acho que é o país onde o nível está mais alto. Houve um domínio espanhol há uns anos, que durou muito tempo. Penso que neste momento as equipas inglesas são as mais fortes do Mundo e, portanto, é sempre bom estar no sítio onde se joga o melhor futebol. Depois há decisões pessoais que também contam, como por exemplo estar mais perto da família, etc. Mas confesso que um dos meus sonhos era fazer parte do melhor campeonato do Mundo.