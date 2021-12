Bernardo Silva revela os presentes de Natal favoritos e não esquece o Benfica

Declarações do internacional português em entrevista aos meios de comunicação oficiais do Manchester City.

Bernardo Silva, que fez história ao tornar-se o melhor jogador do mês do Manchester City em três meses consecutivos - setembro, outubro e novembro -, falou aos meios de comunicação oficiais do clube como forma de recordar os melhores momentos ao longo do referido período.

Na entrevista, e além de salientar que os "citizens" vivem "um dos melhores momentos" desde a sua chegada, o internacional português recordou ainda os presentes de Natal favoritos na infância.

"Lembro-me que os meus avós me deram uma piscina e eu adorei", começou por revelar.

"Em termos de futebol, sempre quis receber bolas e camisolas. Por isso, diria uma camisola do Benfica, porque quando era mais novo era adepto do Benfica", concluiu Bernardo.