Bernardo Silva: quatro hipóteses em cima da mesa e opção ainda por tomar

Futuro do craque português continua a merecer amplo destaque por parte da imprensa internacional.

Bernardo Silva é, neste momento, um dos nomes mais badalados no que toca ao mercado de transferências. Em Espanha garantiram que o internacional português está perto de um acordo para rumar à Arábia Saudita e novas informações são divulgadas esta quinta-feira.

Segundo o portal "Goal", são quatro as opções que o ex-jogador do Benfica tem em cima da mesa. E há, desde já, uma garantia: a decisão ainda não está tomada.

De acordo com a publicação, Bernardo tem ofertas do Al Hilal, clube saudita, Barcelona e PSG. É ainda mencionada a possibilidade de renovar com o Manchester City, clube com o qual tem contrato até 2025.

Bernardo Silva, 28 anos, está em Inglaterra desde 2017/18 e foi uma das principais figuras de uma temporada fabulosa para os citizens, que conquistar Champions, Premier League e Taça de Inglaterra. Depois de estar ao serviço da Seleção Nacional, encontra-se de férias e, conforme realça o "Goal", "em reflexão".