Bernardo Silva: o preço estipulado pelo City e que o Barcelona não pode pagar

Segundo informações avançadas pelo jornal espanhol Marca, o Manchester City está a pedir valores na casa dos 100 milhões de euros e, neste momento, o clube catalão não dispõe dessas verbas.

Bernardo Silva é um dos jogadores que o Barcelona pretende contratar para a próxima época. Num jantar entre elementos da direção dos culés, onde estiveram presentes o presidente Joan Laporta, Rafael Yuste, Mateu Alemany, Jordi Cruyff (filho da lenda Johan Cruyff) e o empresário Jorge Mendes, o nome do internacional português foi colocado em cima da mesa.

No entanto, de acordo com o jornal espanhol Marca, neste momento, o Barça não tem dinheiro para fazer quaisquer aquisições e encontra-se à espera que as alavancas financeiras sejam ativadas. No que concerne à posição dos citizens, Bernardo é um jogador que agrada imenso ao treinador Pep Guardiola e, como tal, a formação de Manchester não pretende vendê-lo. Contudo, o futebolista formado no Benfica não é considerado intransferível, pelo que o preço inicial para se começar a falar numa possível saída do Etihad seriam os 100 milhões de euros, montante que os catalães não podem alcançar, nem mesmo ativando as alavancas e trazendo dinheiro.

Recorde-se que, esta temporada, Bernardo Silva somou meia centena de jogos pelo City, tendo apontado 13 golos, feito sete assistências e conquistado a Premier League pela quarta vez na sua carreira.