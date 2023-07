Bernardo Silva no Barcelona é "utopia", avançam em Espanha

Internacional português estava interessado, catalães também, mas só uma grande reviravolta é que poderá andar com o negócio para a frente

Associado durante muito tempo ao Barcelona, Bernardo Silva parece estar mais longe de Camp Nou. A comunicação social de Espanha fala mesmo de uma "utopia" para classificar as possibilidades do negócio avançar.

Como lembra o AS, as duas partes estavam interessadas, mas apenas uma grande venda do Barcelona ou uma tremenda reviravolta poderão encaminhar Bernardo para Camp Nou. A troca com Frenkie De Jong também chegou a ser uma possibilidade, mas o médio não quer sair da Catalunha.

Segundo o mesmo jornal, a não ida para Barcelona não quer dizer que a continuidade no Manchester City esteja assegurada, até porque Bernardo interessa ao PSG e já foi associado ao futebol da Arábia Saudita.

Bernardo Silva, recorde-se, tem contrato com o Manchester City até 2025.