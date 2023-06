Bernardo Silva na Arábia Saudita? "Esta limpeza de imagem através do desporto tem de parar"

A notícia de que Bernardo Silva pode seguir para o campeonato da Arábia Saudita tem motivado muitas reações, entre elas a de Jamie Carragher, o antigo futebolista que é hoje em dia um dos mais famosos comentadores de futebol em Inglaterra

Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool e hoje em dia conhecido comentador na televisão inglesa, recorreu à rede social Twitter para deixar um nota sobre a notícia que aponta no sentido de que Bernardo Silva estar a um passo de rumar ao campeonato da Arábia Saudita.

E o comentário, que termina com um pedido à Premier League e UEFA, não deixa margem para dúvidas sobre o que Carragher pensa. "Bernardo Silva está no seu auge e tem sido um dos melhores jogadores na Europa nos últimos cinco anos", começou por referir.

"Não estava preocupado com a Liga Saudita estar a levar jogadores na casa dos 30, fiquei um pouco preocupado com jogadores abaixo da elite (Rúben Neves), mas se isto acontecer, parece ser uma mudança radical. A Arábia Saudita tem dominado o golfe, as grandes lutas de boxe e agora quer dominar o futebol! Esta limpeza de imagem através do desporto tem de parar", refere no Twitter.