"Bernardo Silva mudou a minha forma de ver futebol, é o melhor com quem joguei"

Grealish, amigo e companheiro de equipa de Bernardo Silva, não poupa nos elogios ao internacional português.

Jack Grealish admitiu que tem uma profunda admiração por Bernardo Silva, com quem joga no Manchester City. O internacional inglês, que, à semelhança do jogador português, está no Mundial'2022, diz que o ex-Benfica é o melhor com quem já jogou.

"É um dos melhores jogadores com quem já atuei. E mudou a minha forma de ver futebol. Falo do Bernardo Silva. De todos com quem joguei, ele é provavelmente o melhor. E não tem os golos e assistências que merecia. A forma como o cérebro dele funciona é impressionante, ele vai buscar a bola diretamente ao guarda-redes e sai em drible desde a pequena área", contou numa entrevista ao jornal britânico Mirror.

"Na época passada, o Guardiola disse ao Bernardo para ir buscar a bola diretamente ao Ederson. O Bernardo assim fez e saiu em drible curto. Pensei 'mas o que é que este c****** pensa que está a fazer? Pensa que isto é futebol de rua?' Foi incrível. Ele é incrível. O Guardiola quer que nós tenhamos "tomates", que queiramos a bola quando estamos sob pressão, quando o público de Anfield está contra nós alguém deve avançar e pedir a bola. Assim é o Bernardo Silva, de forma resumida", acrescentou o médio ex-Aston Villa.