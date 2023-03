Bernardo Silva: "Honestamente, tudo o que é dito não me afeta"

Médio português desvaloriza os rumores sobre o interesse de outros clubes, nomeadamente o Real Madrid.

Bernardo Silva tem sido associado a alguns dos principais clubes europeus, mas não se mostra preocupado com o que o futuro lhe reserva. Confrontado com a alegada cobiça por parte do Real Madrid, o médio do Manchester City e da Seleção Nacional mostrou-se focado noutros pontos.

"Honestamente, tudo o que é dito não me afeta. Eu tento fazer o meu melhor e, então, aconteça o que acontecer", declarou o jogador ao Arab News.

"Faltam três meses de competição e tantas coisas importantes pelas quais podemos lutar, como a Liga dos Campeões, que sempre quisemos ganhar. Ainda assim, se vencermos esta Premier League, são cinco em seis temporadas, o que é uma grande conquista, e a Taça de Inglaterra, que ganhámos apenas uma vez desde que estou aqui", vincou.

Bernardo Silva, 28 anos, cumpre a sexta temporada na Premier League e tem contrato até 2025.