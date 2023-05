Bernardo Silva: "Guardiola prova todos os anos que estou errado"

Declarações de Bernardo Silva, jogador do Manchester City, em entrevista à ESPN

Diferenças do Bernardo Silva que começou e o Bernardo Silva atual: "Não sou o mesmo jogador que era quando comecei, há dez anos. No Manchester City, jogar em várias posições ajudou-me a perceber o que outras funções exigem e o meu entendimento é mais evoluído neste momento. (...) Quando comecei, o jogo já era muito tático, mas ainda havia aqueles jogadores que não defendiam muito. Hoje isso já não funciona. O jogo mudou muito e vai continuar a mudar. Pessoalmente, ajudou-me ter treinadores diferentes e experiências diferentes. Aprendi muito nestes anos e sinto-me um jogador mais completo."

Impacto de Guardiola: "Foi o treinador com quem mais tempo trabalhei. Seis anos. Antes dele foi com Leonardo Jardim no Mónaco, três anos. [Guardiola] Teve um grande impacto no jogador que sou hoje. Ele não pára, sabe que o jogo está sempre a evoluir. Não deixa que as outras equipas se adaptem a nós. Todos os anos tenta criar algo novo e diferente para que as outras equipas não se habituem à nossa forma de jogar. Mudamos a tática, a formação, a forma como atacamos e defendemos, e isso dificulta a vida dos adversários. Isso mudou a minha forma de ver o jogo, porque acreditava que quando a equipa ganha, deve continuar a fazer as mesmas coisas. E ele prova todos os anos que estou errado. Porque ganhamos e ele muda para continuar a fazer ainda melhor. Isso teve um grande impacto no jogador que sou hoje."