Bernardo Silva: garantem que as negociações já começaram e apontam um valor

Bernardo Silva com a camisola do Manchester City

Campeão europeu pelo Manchester City tem no PSG um forte interessado, sobretudo após a saída de Messi.

Bernardo Silva é, neste momento, um dos pontos quentes no que toca ao mercado de transferências. O médio internacional foi decisivo na conquista da primeira Champions por parte do Manchester City, integrou o onze ideal da prova e é apontado como alvo do PSG, sendo que o Barcelona aparentemente, estará igualmente interessado.

Após a final com o Inter, ganha por 1-0, Bernardo afirmou não saber se tinha disputado o último encontro com os citizens e esta segunda-feira merece destaque por parte do jornal espanhol As. Segundo a publicação, o campeão francês já iniciou as conversações tendo em vista a transferência, sendo visto pelo PSG como alvo número um após a saída de Messi para o Inter Miami.

O As refere ainda que há um entrave: a forma dura como o Manchester City irá encarar as negociações, apontando que o valor para a concretização do negócio pode ultrapassar os 70 milhões.

O jogador de 28 anos cumpriu a sexta temporada ao serviço dos citizens, após passagens por Mónaco e Benfica.