Bernardo Silva: "FC Porto e Sporting são favoritos à conquista do título"

Médio atira o protagonismo para os rivais do emblema da Luz, mas lembra que quatro pontos são "recuperáveis". Ficou indignado com o que se passou no Jamor no mês passado

O calendário apertado no Manchester City não lhe dá muito tempo para olhar para o campeonato português. No entanto, sempre que pode, Bernardo Silva dá uma espreitadela aos jogos, sobretudo do Benfica. O jogador reconhece que as contas estão complicadas para o seu clube do coração.

Que análise faz ao campeonato português até ao momento?

-O FC Porto e o Sporting se não me engano estão quatro pontos à frente do Benfica, certo?