Bernardo Silva faz capa no L'Équipe: "Tentação parisiense"

Jogador do Manchester City, que também terá interesse em rumar a Paris, é visto como o alvo número um para substituir Messi

Após várias tentativas falhadas para contratar Bernardo Silva na época passada, o PSG volta à carga pelo internacional português. Segundo a imprensa francesa, este é um "namoro antigo" que tem tudo para dar certo.

Esta terça-feira, o jornal francês "L'Équipe" chama mesmo o assunto para a capa da edição, destacando que Bernardo Silva é a "tentação parisiense". Na primeira página, o jornal sublinha ainda o desejo do jogador em sair do Manchester City e o "interesse recíproco" do PSG. O jornal "Le Parisien" dá também grande destaque ao tema, apontando que Bernardo é visto como o alvo número 1 para "substituir Messi".

No último verão, o médio luso já manifestava vontade de sair de Manchester e, aquando da entrada de Luís Campos (conselheiro para o futebol) no PSG, o dossier do português recebeu prioridade, uma vez que Kylian Mbappé, ex-companheiro do ex-Benfica, também pediu a sua aquisição. Nesse período, só Pep Guardiola, treinador do Manchester City, conseguiu reter Bernardo Silva mais uma temporada em Inglaterra, alegadamente com a promessa de que no final da mesma o jogador teria as portas de saída abertas.

Resta saber, por fim, qual será destino do atleta, sendo que, a par de PSG, o Barcelona também estará atento ao jogador português.