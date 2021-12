Declarações do internacional português em entrevista aos meios de comunicação oficiais do Manchester City.

Bernardo Silva, que fez história ao tornar-se o melhor jogador do mês do Manchester City em três meses consecutivos - setembro, outubro e novembro -, falou aos meios de comunicação oficiais do clube como forma de recordar os melhores momentos ao longo do referido período.

O internacional português, que é destaque em Inglaterra devido ao bom início de temporada, comprovado pelos números - sete golos e duas assistências em 22 jogos -, afirma que não vê televisão daquele país, mas admite que é bom saber que está a fazer bem o seu trabalho.

"Não vejo televisão inglesa. É bom saber que estou a fazer bem o meu trabalho. Sinto que estou a jogar bem, mas também acho que estava na temporada passada, só que agora estou a marcar mais golos", começou por dizer Bernardo.

"Muita gente fala do meu nível nesta época, mas acho que na passada foi igualmente bom. Muitas pessoas baseiam a sua opinião sobre jogadores em golos, assistências, estatísticas", continuou, antes de falar do golo em Old Trafford, no triunfo sobre o Manchester United (0-2) na Premier League.

"É uma boa bola do [João] Cancelo e, num primeiro momento, eu nem vi que tinha sido golo, mas quando me apercebi que a bola entrou fiquei muito feliz. Tão bom, em "Old Trafford, muito importante para os nossos adeptos. Fiquei muito feliz por marcar este golo estranho. Podem ver pela minha reação que só me apercebi que era golo dois segundos depois", concluiu.

Veja o golo: